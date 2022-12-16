СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Фото: телеграм-канал "112"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в Хабаровском крае, в результате которого погибли восемь человек. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Также следственные действия проводятся на предприятии перевозчика и в компании, где работают пострадавшие в результате ДТП пассажиры.

"Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели случившегося, проводятся иные следственные и процессуальные действия", – пояснили в СК.

В Троицкой центральной районной больнице, куда были доставлены пострадавшие, заявили, что количество погибших в результате ДТП увеличилось до восьми, сообщает ТАСС.

В медучреждении уточнили, что 19 пострадавших были вертолетом эвакуированы в Хабаровск, а троих отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось о семи погибших и 23 пострадавших в результате аварии.

ДТП произошло на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре 16 декабря в 06:30 (23:30 по московскому времени, 15 декабря). Рейсовый автобус, перевозивший вахтовиков, съехал в кювет и перевернулся.

На место происшествия был направлен вертолет МЧС с медиками, психологами и спасателями. Пострадавшие были госпитализированы в больницу села Троицкое с травмами различной степени тяжести.

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что семьи погибших в результате ДТП получат по 1 миллиону рублей, а пострадавшие – по 500 тысяч рублей.



Количество погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до 8 человек

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