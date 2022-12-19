Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Водитель попавшего в ДТП автобуса в Хабаровском крае не проходил медосмотр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Следствие установило, что перевозчик ненадлежащим образом организовал перевозку пассажиров в автобусе. Перед рейсом водитель не проходил обязательный медицинский осмотр.

"Изъятая документация имеет признаки фальсификации", – уточнили в сообщении.

Индивидуального предпринимателя, с которым был заключен договор о перевозке вахтовиков компании "Амур минералс", задержали сотрудники правоохранительных органов и заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, около села Троицкое Нанайского района, перевернулся автобус с вахтовиками компании ООО "Амур Минералс". В результате аварии погибли 7 человек, еще 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев выразил соболезнования семьям погибших и поручил подготовить распоряжение о выплатах.

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