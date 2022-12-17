Четыре автомобиля столкнулись на 71-м километре МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Массовое ДТП произошло на внутренней стороне МКАД в районе Новокуркинского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На внутренней стороне 71-го км МКАД столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Судя по кадрам с места происшествия, сначала управление потерял легковой автомобиль, после чего он въехал в соседнюю машину, а затем они влетели в грузовик с прицепом и снегоуборочную машину.

В настоящее время движение на участке осуществляется по двум из пяти полос. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Калужской области фура, перевозившая аммиак, создала массовое ДТП, выехав на полосу встречного движения. Всего в ДТП попали семь автомобилей. В результате аварии погиб водитель грузовой машины.



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