В ДТП с вахтовым автобусом в Томской области пострадали 16 человек

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Томской области"

Шестнадцать человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом на севере Томской области, сообщается в телеграм-канале областного Депздрава.

Сразу после аварии четыре бригады скорой помощи доставили восемь человек в Александровскую районную и Стрежевскую больницы. Позже компания-работодатель самостоятельно доставила на осмотр еще восемь человек. Из них двоих госпитализировали, а шестерым помощь оказали амбулаторно.

На данный момент в больнице города Стрежевой остаются четыре человека, в Александровской районной больнице – шесть человек. Уточняется, что тяжелых пациентов среди них нет.

Ночью автобус ПАЗ с 19 работниками нефтедобывающего предприятия въехал в стоящий на обочине лесовоз, после чего загорелся.

Еще одно серьезное ДТП произошло на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Рейсовый автобус, перевозивший вахтовиков, съехал в кювет и перевернулся.

На место происшествия был направлен вертолет МЧС с медиками, психологами и спасателями. Погибли восемь человек. Более 20 человек пострадали. Их доставили в больницу села Троицкого с травмами различной степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП.

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что семьи погибших в результате ДТП получат по 1 миллиону рублей, а пострадавшие – по 500 тысяч рублей.



Количество погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до 8 человек

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