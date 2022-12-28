Двое погибли и трое пострадали в аварии в районе Воскресенска

Фото: телеграм-канал ''ДТП и ЧП МОСКВА и МО''

Двое погибли и трое пострадали в аварии, которая произошла на 247-м километре автодороги А-108 в районе Воскресенска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

"Транспортное происшествие с участием пяти автомобилей", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло из-за водителя грузового автомобиля "МАЗ", который выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями.

Пострадавшие были госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием семи автомобилей произошло на юго-западе Москвы на улице Вавилова в районе дома 74/22. Информация о пострадавших в аварии уточняется.

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