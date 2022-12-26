СК и прокуратура проводят проверки после ДТП в Йошкар-Оле с 14 пострадавшими

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В Йошкар-Оле проводится процессуальная проверка после ДТП с участием троллейбуса и микроавтобуса, в результате которого пострадали 14 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по Марий Эл.

"В настоящее время следователь выясняет, должным ли образом перевозчиками оказывались услуги, отвечали ли они требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении СУСК.

В свою очередь, прокуратура республики организовала проверку, в ходе которой специалисты дадут оценку соблюдения требований закона о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Авария произошла в понедельник около 07:00 по московскому времени на перекрестке улиц Советской и Панфилова. По предварительным данным полиции, водитель троллейбуса при повороте налево не пропустил минивэн, который ехал прямо во встречном направлении.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, ехавших в минивэне.

Ранее автоцистерна Mercedes с нефтепродуктами съехала в кювет и опрокинулась на трассе в Пермском крае. Погибших и пострадавших в результате аварии нет.

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