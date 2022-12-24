Три человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде

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Три человека погибли и пятеро пострадали при столкновении грузовика и двух легковых машин в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Среди пострадавших есть один ребенок. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение детской областной больницы в состоянии средней тяжести.

"Диагноз – сотрясение головного мозга, гематома височной области. <...> Маму ребенка и других пострадавших доставили в областную клиническую больницу имени Н. А. Семашко", – написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС, авария произошла в Приокском районе. К ликвидации последствий ДТП привлекали более 20 человек и шесть единиц техники.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и один пострадал в результате аварии на трассе в Томской области. Там столкнулись грузовик Mercedes-Benz и легковой автомобиль Nissan.

До этого в Новосибирской области перевозивший детей автобус столкнулся с грузовиком "КамАЗ". Пострадали пять человек.

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