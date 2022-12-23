Три человека стали жертвами ДТП с грузовиком под Томском

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Томской области"

Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения грузовика Mercedes-Benz и легкового автомобиля Nissan на трассе Томск – Югра. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"По предварительным данным, <...> погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, водитель грузового автомобиля доставлен в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве уточнили, что авария произошла рано утром в пятницу. На место для координации работы правоохранительных органов выехал прокурор Томского района Сергей Иванов.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и один пострадал при столкновении грузовика с машиной скорой помощи на трассе Томск – Мариинск. В результате ДТП произошло возгорание транспортных средств.

До этого четыре человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Тоцком районе Оренбургской области, где столкнулись ZAZ Chance и "Газель".

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