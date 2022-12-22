Три человека пострадали в аварии с автобусом на Ярославском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная Госавтоинспекция сообщила, что два ребенка и женщина пострадали в результате аварии с участием автобуса на Ярославском шоссе. О случившемся ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.

Уточняется, что произошло столкновение "Газели" с автобусом "МАЗ", который стоял на остановке.

"В результате ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса "Газель" – женщина и два ребенка. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы", – отмечается в публикации.

Специалисты намерены провести расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что фура Scania G400, перевозившая аммиак, создала массовое ДТП в Калужской области, после того как выехала на полосу встречного движения.

Уточнялось, что водитель фуры ехал в сторону Брянска, выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с "ГАЗель Next" и автомобилем "МАЗ". Затем произошло столкновение еще с одним грузовиком "МАЗ". Всего в ДТП попали семь автомобилей.

В результате аварии погиб водитель фуры Scania G400.

ДТП с участием такси и скорой помощи произошло на юго-западе Москвы

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