Автомобиль наехал на пожилую москвичку во время движения задним ходом

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва""

Автомобилист наехал на 78-летнюю женщину на востоке столицы, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Восточного административного округа.

ДТП произошло на Реутовской улице, когда 25-летний водитель двигался задним ходом. Пожилая москвичка скончалась на месте.

Прокуратура контролирует принятие процессуального решения по факту аварии.

Ранее сообщалось, что на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, около села Троицкого Нанайского района, перевернулся автобус с вахтовиками компании ООО "Амур Минералс".

В результате аварии погибли 7 человек, еще 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев выразил соболезнования семьям погибших и поручил подготовить распоряжение о выплатах.

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