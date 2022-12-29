ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на внутренней стороне 88-го км МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на внутренней стороне 88-го километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На внутренней стороне 88-го км МКАД (перед развязкой с Осташковским шоссе) столкнулись два грузовых автомобиля. В результате аварии один из них опрокинулся на проезжую часть", – указано в сообщении.

В Дептрансе отметили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В ведомстве предложили водителям выбирать пути объезда, движение в районе происшествия затруднено.

Ранее сообщалось, что на на юго-западе Москвы случилось ДТП с участием семи автомобилей. Авария произошла на улице Вавилова в районе дома 74/22.

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