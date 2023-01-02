12:00
Семь автомобилей столкнулись на Шмитовском проезде
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Авария с участием семи автомобилей произошла на Шмитовском проезде в районе дома 34. Движение транспорта в районе ДТП не затруднено, сообщает Дептранс в телеграм-канале.
"На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.
В Дептрансе добавили, что подробности и обстоятельства аварии уточняются.
Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на Большой Пироговской улице. В результате пострадали два человека, их госпитализировали. По неподтвержденным данным, одним из участников аварии стал автомобиль такси.
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