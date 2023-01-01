Пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пятилетнего ребенка в Ленинградской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пьяный водитель каршеринга сбил женщину с детьми в Кировске Ленинградской области. В результате погибли пятилетняя девочка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

Происшествие случилось около 08:50 1 января во дворе дома 5 по улице Новой. Мужчина на Kia Rio наехал на 34-летнюю женщину и двоих ее маленьких детей.

В результате ДТП врачи диагностировали у женщины перелом ноги. Ее трехлетний сын получил тяжелые травмы, его поместили в реанимацию. Пятилетняя девочка скончалась на месте.

Женщина с детьми находилась у дома, когда каршеринг вылетел на газон и сбил людей, а после врезался в припаркованный Renault Logan.

За рулем автомобиля находился 25-летний житель Петербурга в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже лишали прав. Автомобиль же арендовал его знакомый. В момент происшествия он находился на пассажирском сидении также в состоянии алкогольного опьянения.

Водители уже задержали.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на Большой Пироговской улице. В результате пострадали два человека, их госпитализировали. По неподтвержденным данным, одним из участников аварии стал автомобиль такси.



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