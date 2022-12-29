Движение затруднено на шоссе Энтузиастов из-за столкновения двух автомобилей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на шоссе Энтузиастов в сторону ТТК затруднено из-за столкновения двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло в районе дома 2. Из-за этого движение осуществляется по одной полосе из четырех. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что семь автомобилей столкнулись в районе дома 74/22 по улице Вавилова. О пострадавших в ДТП не сообщалось. Кроме того, из-за происшествия не было затруднено движение.



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