Экс-председатель правительства Дагестана погиб после наезда автомобиля в Махачкале

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Экс-председатель правительства Дагестана Магомед Абдулаев погиб в ДТП в Махачкале, сообщила руководитель пресс-службы регионального главка МВД Гаяна Гариева.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Магомеда Гаджиева. Когда Абдулаев переходил дорогу в неположенном месте, на него совершил наезд водитель автомобиля ВАЗ-21214.

В результате аварии Абдулаев был доставлен в больницу, где в последствии скончался от полученных тяжких телесных повреждений, уточнили в МВД по Республике Дагестан.

Ранее сообщалось, что восемь человек, в том числе один ребенок, пострадали при столкновении трех автомобилей на Севастопольском проспекте в Москве. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Porsche, который выехал на встречную полосу.

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