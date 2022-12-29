Девять человек погибли в двух ДТП в Самарской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Девять человек погибли в двух ДТП в Сызранском и Камышлинском районах Самарской области при неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщили на сайте "МВД Медиа".

"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – отметили в сообщении.

В МВД установили, что в 09:40 по местному времени на 867-м километре автодороги М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись "Лада Калина" и "КАМАЗ". В результате ДТП водитель и 4 пассажира легковушки погибли на месте.

Следующая авария произошла в это же время на 1176-м километре автодороги М-5 "Урал" в Камышлинском районе. В результате аварии ВАЗ-211440 и грузовика "Вольво" погибли водитель и 3 пассажира легковушки.

Ранее ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на внутренней стороне 88-го километра МКАД. В Дептрансе отметили, что в результате аварии один из них опрокинулся на проезжую часть.

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