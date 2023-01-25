Девять человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика под Тулой

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Девять человек погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Тульской области. Столкновение машин произошло на трассе Калуга – Тула – Михайлов – Рязань.

Предварительно известно, что микроавтобус "Фольксваген Транспортер" выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, после чего оба съехали в кювет и опрокинулись. Микроавтобус оказался под грузовиком.

"По предварительным данным, погибли девять человек, данные о пострадавших уточняются", – передает ТАСС сообщение областного Минздрава.

После ДТП было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц"). На контроле прокуратуры находится ход расследования аварии.

Ранее в Пермском крае при столкновении большегруза и микроавтобуса погибли четыре человека, двоих госпитализировали с травмами. Выяснилось, что на 169-м километре трассы Кунгур – Соликамск водитель Volvo допустил занос полуприцепа на встречную полосу. В результате этого произошло столкновение большегруза с "Газелью", где находились пассажиры.

В социальных сетях рассказали, что попавший в ДТП микроавтобус вез пятерых пациентов больницы № 4 пермского Гремячинска.

Микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками в Пермском крае

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