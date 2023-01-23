Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Пермском крае

Фото: телеграм-канал "Полиция Прикамья"

В Пермском крае при столкновении большегруза и микроавтобуса погибли четыре человека. Об этом региональное управление МВД РФ сообщает в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в 15:00 по местному времени на 169-м километре трассы Кунгур – Соликамск. Водитель Volvo допустил занос полуприцепа на встречную полосу. В результате этого произошло столкновение большегруза с "Газелью", где находились пассажиры. Четыре человека погибли, двоих госпитализировали с травмами.

В социальных сетях рассказали, что попавший в ДТП микроавтобус вез пятерых пациентов больницы №4 пермского Гремячинска.

К месту прибыли сотрудники ГИБДД. В настоящее время там работают следователи, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись шесть автомобилей. В результате ДТП погиб один человек. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу водителя грузового автомобиля с полуприцепом.

Грузовик опрокинулся после столкновения с автомобилем на северо-востоке Москвы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!