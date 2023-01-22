Водитель иномарки сбил четырех подростков на пешеходном переходе в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

На Кубани водитель легкового автомобиля наехал на четырех подростков на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

"Водитель совершил наезд на 16-летних пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло вечером в субботу в станице Кущевская. Все четверо пострадавших были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, а также принятие процессуального решения. В пресс-службе надзорного ведомства добавили, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в Славянске-на-Кубани столкнулись автомобиль и маршрутный автобус. В результате ДТП пострадали десять человек, четверо из них были госпитализированы.

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