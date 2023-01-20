Водитель Opel насмерть сбила пенсионера на улице Декабристов в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля Opel насмерть сбила пенсионера на улице Декабристов на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"На улице Декабристов в районе дома 17 водитель автомобиля Opel Astra совершила наезд на мужчину 1948 года рождения, который переходил дорогу вне пешеходного перехода", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место врачи не смогли спасти пострадавшего, он скончался в машине скорой помощи. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи.

Ранее на юго-западе Москвы автобус сбил ребенка. Инцидент произошел на Севастопольском проспекте в районе дома 30. Потерпевшего передали медикам для оказания помощи.

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