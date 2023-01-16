Фото: телеграм-канал Baza

Один человек пострадал при наезде пьяного водителя на продуктовый павильон в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области.

"15 января примерно в 17:24 в Рязани, вблизи дома 3 по улице Сельских Строителей, 36-летний рязанец, управляя автомобилем "Шевроле Лачетти", по предварительной информации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на торговый павильон", – отмечается в сообщении.

По сведениям ведомства, 27-летний мужчина, который находился на момент аварии в павильоне, получил травмы. Пострадавший обратился за медпомощью в больницу.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, кроме того, уточняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что три человека получили травмы в результате ДТП с участием рейсового автобуса в подмосковном Сергиев Посаде.

Авария произошла на 107-м километре автодороги А-108 МБК. Водитель автобуса "Лиаз" наехал на стоящий на обочине грузовик Scania.

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