Mercedes сбил велосипедиста на Бутырской улице в Москве

Фото: телеграм-канал ''ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ''

На пешеходном переходе в районе Бутырской улицы в Москве водитель иномарки сбил человека на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбив мужчину", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство взяло на контроль установление обстоятельств происшествия и привлечение виновника ДТП к ответственности.

Между тем в столичном Дептрансе уточнили, что инцидент произошел в районе дома 84. В момент аварии потерпевший пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу.

В настоящее время из-за ДТП занято по одной полосе движения в каждом направлении.

Ранее на юго-западе Москвы автобус сбил несовершеннолетнего ребенка. Инцидент произошел на Севастопольском проспекте, в районе дома 30. Потерпевшего передали медикам для оказания помощи.



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