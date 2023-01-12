Автобус сбил пешехода на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автобус сбил пешехода на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. Авария произошла около 08:00 на Севастопольском проспекте, в районе дома 30.

Водитель транспортного средства наехал на несовершеннолетнего ребенка, его передали медикам для оказания помощи.

На месте происшествия находятся городские службы. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее стало известно, что ребенок погиб в ДТП на трассе Челябинск – Новосибирск, еще четверых человек доставили в медучреждение. Машина марки "Тойота" выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Чери" под управлением мужчины 1993 года рождения. В аварии погибла девочка 2021 года рождения.

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