Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ребенок погиб в ДТП на трассе Челябинск-Новосибирск, еще четвертых человек доставили в медучреждение. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

"Водитель автомобиля "Тойота Рав 4" (женщина 1980 года рождения), двигаясь по автодороге Челябинск-Новосибирск, в районе 795 километра не справилась с управлением", – установили сотрудники Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что "Тойота" выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Чери" под управлением мужчины 1993 года рождения.

В аварии погибла девочка 2021 года рождения, которая находилась в автомобиле "Тойота". Водитель "Тойоты", пассажиры – мужчина и девочка 2019 года рождения, а также водитель "Чери" госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции установят окончательные обстоятельства и причины ДТП в ходе проверки.

Ранее сообщалось, что автобус сбил пешехода в центре Москвы на проспекте Мира. Пострадавший доставлен в медучреждение.

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