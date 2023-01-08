На 49-м километре МКАД произошло ДТП со стоящим автомобилем

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне 49-го километра МКАД произошло столкновение со стоящим в четвертой полосе легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Из-за дорожно-транспортного происшествия были заняты две полосы из пяти. В настоящее время проезжая часть освобождена.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на 32-м километре МКАД произошла авария с участием легкового автомобиля. Водитель не справился с управлением и въехал в дорожные работы. Движение в районе ДТП было затруднено. Его оперативно восстановили.

До этого на Ивантеевской улице в Москве столкнулись легковой автомобиль и автобус. В результате ДТП было заблокировано движение общественного транспорта, образовался затор из трамваев и автобусов.

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