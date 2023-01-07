07 января, 23:15Происшествия
Большой затор из трамваев и автобусов образовался на востоке столицы после ДТП
Большой затор из трамваев и автобусов образовался на востоке столицы после ДТП.
Авария произошла на Ивантеевской улице недалеко от станции метрополитена "Бульвар Рокоссовского". На развороте столкнулись легковая машина и автобус. Они заблокировали движение общественного транспорта.
Движение открыто только для легковых автомобилей по соседним полосам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.