Фото: Москва 24/Роман Балаев

Суд рассмотрит дело о получении ожогов детьми из-за прорыва трубы в Дзержинском, произошедшем в ноябре 2020 года. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольгу Врадий.

"Следователем следственного отдела по Люберцам ГСУ СК России по Московской области завершено расследование в отношении бывшего директора, главного инженера и заместителя главного инженера по теплоснабжению муниципального унитарного предприятия (МУП). Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 ("Халатность")", – уточнила Врадий.

Она добавила, что один из виновников аварии обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело было направлено в Люберецкий городской суд.

Отмечается, что из-за прорыва трубы горячая вода хлынула из уличных колодцев. В этот момент четыре девочки переходили дорогу.

В ходе следствия выяснилось, что по указанию бывшего директора организации в штат МУП было осуществлено фиктивное трудоустройство сотрудника. Материальный ущерб составил более 390 тысяч рублей.

Прорыв трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском спровоцировал проблемы с теплоснабжением в 38 многоквартирных домах, а также в средней общеобразовательной школе, детском саду и детском центре творчества.

Из-за прорыва четыре ребенка получили ожоги. Все они были госпитализированы в ожоговое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства в состоянии средней степени тяжести.

