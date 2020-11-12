Около 40 домов остались без отопления из-за прорыва трубы в Дзержинском

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Около 40 домов остались без отопления из-за прорыва трубы в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В результате прорыва трубы горячего водоснабжения в Дзержинском прекращена подача отопления и горячей воды в 38 многоквартирных домах, а также в средней общеобразовательной школе, детском саду и детском центре творчества", – сказал собеседник агентства.

Специалисты предполагают восстановить подачу отопления и горячей воды к 23:00.

Согласно предварительным данным, причиной прорыва трубы мог стать гидроудар, также рассматриваются другие версии.

Также известно, что в результате происшествия четыре ребенка получили ожоги. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести. По информации пресс-службы подмосковного Минздрава, пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства.

В региональном управлении МЧС РФ сообщили, что из-за прорыва трубы вода появилась на проезжей части. В этот момент дети переходили дорогу.