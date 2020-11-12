Названа возможная причина прорыва трубы с кипятком в Подмосковье

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Гидроудар мог стать причиной прорыва трубы горячего водоснабжения в подмосковном Дзержинском, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Кроме того, рассматриваются и другие версии, в том числе износ трубы и технологические нарушения", – сказал собеседник агентства.

Ранее четыре ребенка получили ожоги из-за прорыва трубы с горячей водой в Дзержинском. Инцидент произошел на улице Томилинской.

В региональном управлении МЧС РФ сообщили, что из-за прорыва трубы вода появилась на проезжей части. В этот момент дети переходили дорогу. Пострадавших доставили в Люберецкий ожоговый центр.

По словам замглавы администрации Дзержинского Глеба Горскина, один ребенок находится в состоянии средней степени тяжести, остальные трое получили легкие термические ожоги.

"К сожалению, произошла авария на теплотрассе, в итоге из-за того, что дорога там под наклоном, вода полилась вниз, дети там переходили дорогу. Не оценили опасность от пара, который шел, от воды", – сказал Горскин.