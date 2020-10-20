СК начал проверку после получения химических ожогов научным сотрудником химфака МГУ

11:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет РФ начал проверку после получения ожогов сотрудником химического факультета МГУ имени Ломоносова, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что инцидент проверяется на предмет преступления по части 1 статьи 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда").
Источник сообщил, что ожоги сотрудник получил в лаборатории химфака в марте 2020 года. Он работал в вытяжном шкафу с водоструйным насосом, который был подключен к вакуумному боксу. В одном из краников, который был подключен к нему, произошла утечка концентрированной азотной кислоты.
Согласно данным источника, сотрудник надавил поршнем шприца, чтобы промыть картридж. Это привело к выбросу азотной кислоты, которая попала на лицо сотруднику химфака.
Сообщается, что в результате инцидента он получил химический ожог головы, лица, шеи и 10% поверхности тела. Также у него зафиксировали ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз.
Ранее москвичка получила химические ожоги после посещения салона красоты. После процедур маникюра и педикюра ногти были повреждены. Она сообщала, что в течение несколько месяцев ей пришлось мучиться от боли.
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