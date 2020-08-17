В Пушкине задержали двух мужчин, обливших женщину кислотой

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Полицейские задержали в Подмосковье двух злоумышленников, которые подозреваются в причинении телесных повреждений женщине у одного из гипермаркетов в Пушкине, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по области Татьяну Петрову.
Уточняется, что мужчины 34 и 32 лет оказались ранее судимыми уроженцами Республики Башкортостан.
"Один из подозреваемых был задержан по месту проживания – в Королеве, а другой – в Челябинской области. Судом фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – рассказала Татьяна Петрова.
По данным сотрудников МВД, один злоумышленник следил за женщиной в магазине, а другой ждал у машины, где позже и облил ее, предположительно кислотой. После этого мужчины скрылись. Пострадавшая госпитализирована с химическим ожогом.
Ранее на юго-востоке Москвы задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении. В полицию обратился 60-летний охранник гаражного кооператива. Он рассказал, что двое напали на контрольно-пропускной пункт, избили его напарника, вскрыли сейф и забрали из него 12 тысяч рублей.
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