Полицейские в Париже пострадали при нападении голого мужчины

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Трое полицейских были ранены в Париже при нападении голого мужчины с металлической палкой. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным СМИ, инцидент произошел в XIII округе столицы Франции. Мужчина напал на полицейский патруль в местном парке Шуази. В ответ правоохранители открыли огонь.

Нападавший задержан, он получил ранение в живот. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство представителя государственной власти.

Ранее в России Головинский районный суд Москвы приговорил американского студента из Техаса Тревора Рида к девяти годам колонии общего режима за нападение на полицейских летом 2019 года. Иностранец заявил, что не помнит ничего из того, в чем его обвиняют.

