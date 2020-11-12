Четверых детей обожгло кипятком из-за прорыва трубы в Дзержинском

Четыре ребенка получили ожоги из-за прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.
Инцидент произошел на улице Томилинской. В ведомстве отметили, что из-за прорыва трубы вода появилась на проезжей части. В этот момент дети переходили дорогу.
Пострадавших доставили в Люберецкий ожоговый центр. В настоящий момент их состояние неизвестно.
Ранее в городе Дзержинск Нижегородской области мужчина скончался от ожогов, которые он получил в результате технического повреждения трубы с горячей водой в его квартире. Сообщалось, что во время происшествия мужчина был пьян.