Четверых детей обожгло кипятком из-за прорыва трубы в Дзержинском

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Четыре ребенка получили ожоги из-за прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

Инцидент произошел на улице Томилинской. В ведомстве отметили, что из-за прорыва трубы вода появилась на проезжей части. В этот момент дети переходили дорогу.

Пострадавших доставили в Люберецкий ожоговый центр. В настоящий момент их состояние неизвестно.

Ранее в городе Дзержинск Нижегородской области мужчина скончался от ожогов, которые он получил в результате технического повреждения трубы с горячей водой в его квартире. Сообщалось, что во время происшествия мужчина был пьян.