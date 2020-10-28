Житель Дзержинска насмерть обварился кипятком из трубы

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Житель Дзержинска скончался от ожогов, которые были получены из-за повреждения трубы с горячей водой в своей квартире. Следователи начали проверку, говорится на сайте СК РФ по Нижегородской области.

26 октября 51-летний нетрезвый мужчина получил термические ожоги от горячей воды в результате механического повреждения трубы горячего водоснабжения. Инцидент произошел в туалетной комнате. Пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

"Его отец, пытавшийся оказать ему помощь, также получил термические ожоги", – уточнили в Следственном комитете.

По данным следствия, отец и сын проживали вдвоем и вели асоциальный образ жизни. Они злоупотребляли алкоголем, а за неуплату коммунальных платежей им перекрыли горячую воду.

В результате рассматривается версия, что механическое повреждение стояка с горячим водоснабжением причинил сам потерпевший.

Ранее СК начал проверку после получения химических ожогов научным сотрудником химфака МГУ. Он работал в вытяжном шкафу с водоструйным насосом, который был подключен к вакуумному боксу.