Ребенок пострадал из-за прорыва радиатора отопления в подъезде дома на востоке Москвы

25 февраля, 19:37
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ребенок получил травмы из-за прорыва радиатора отопления в подъезде дома на востоке Москвы. По факту произошедшего столичная прокуратура организовала проверку, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Инцидент произошел 25 февраля в подъезде жилого дома на 16-й Парковой улице.
"Находившийся в подъезде несовершеннолетний 2009 года рождения доставлен в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего, позднее будет принято решение о необходимости мер прокурорского реагирования.
Ранее прорыв трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском спровоцировал проблемы с теплоснабжением в 38 многоквартирных домах, а также в средней общеобразовательной школе, детском саду и детском центре творчества.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: