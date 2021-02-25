Ребенок пострадал из-за прорыва радиатора отопления в подъезде дома на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ребенок получил травмы из-за прорыва радиатора отопления в подъезде дома на востоке Москвы. По факту произошедшего столичная прокуратура организовала проверку, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел 25 февраля в подъезде жилого дома на 16-й Парковой улице.

"Находившийся в подъезде несовершеннолетний 2009 года рождения доставлен в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего, позднее будет принято решение о необходимости мер прокурорского реагирования.

Ранее прорыв трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском спровоцировал проблемы с теплоснабжением в 38 многоквартирных домах, а также в средней общеобразовательной школе, детском саду и детском центре творчества.

