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Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва теплотрассы в Дзержинском. Об этом сообщает РИА Новости.

"Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки по факту получения ожогов четырьмя девочками в результате прорыва теплотрассы возбуждено уголовное дело ("Халатность")", – заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Прорыв трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском спровоцировал проблемы с теплоснабжением в 38 многоквартирных домах, а также в средней общеобразовательной школе, детском саду и детском центре творчества.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой взять на контроль оказание медпомощи детям, которые пострадали в результате прорыва теплотрассы.

