Воробьев поручил взять на контроль оказание медпомощи пострадавшим детям в Дзержинском

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Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой взять на контроль оказание медпомощи детям, которые пострадали в результате прорыва теплотрассы в Дзержинском. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора "Воробьев Live".

Также губернатор поручил главе муниципалитета Людмиле Ивановой выехать в медучреждение, чтобы навестить пострадавших и поговорить с их родителями.

"Заместителю председателя правительства региона Евгению Хромушину поручено разобраться в причинах произошедшего и оперативно ликвидировать последствия аварии. Все виновные будут наказаны", – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате прорыва трубы в подмосковном Дзержинском без отопления остались около 40 домов, а также школа, детсад и детский центр творчества. Специалисты планируют восстановить подачу отопления и горячей воды к 23:00.

Согласно предварительным данным, причиной прорыва трубы мог стать гидроудар, также рассматриваются другие версии.