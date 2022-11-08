Владелец сгоревшего клуба "Полигон" поменял арендатора здания перед проверкой

Фото: Следком РФ

Владелец костромского клуба "Полигон" Ихтияр Мирзоев, где 5 ноября произошел пожар, поменял арендатора здания перед запланированной проверкой инспекторов Государственного пожарного надзора, из-за чего ее проведение невозможно было организовать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователей.

Представитель правоохранительных органов напомнил, что на территории РФ с 2016 по 2018 год действовал мораторий на проверки объектов малого бизнеса.

"По согласованию с прокуратурой в него было включено ООО "Полигон" как арендатор развлекательного центра "Полигон". Была и установлена дата проверки – октябрь 2019 года. Однако уже после утверждения этого плана Мирзоев в начале декабря 2018 года сдал здание в аренду ООО "Империя", – отметил следователь.

В октябре 2019 года в клубе должна была состояться проверка, однако его владельцы заявили, что заведение не осуществляет никакой деятельности. В связи с этим инспекторы составили акт о невозможности ее проведения.

"При этом к данному времени был утвержден план проверок на 2020 год, и новый арендатор – ООО "Империя" – в него попасть не смог", – заключил собеседник агентства.

В правоохранительных органах пояснили, что подобные манипуляции позволили клубу избежать проверок.

Пожар случился в клубе в ночь на 5 ноября. В результате инцидента погибли 13 человек, еще девять пострадали.

По информации полиции, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, который сделал один из посетителей заведения.



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