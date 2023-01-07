Специалисты ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе в ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе 273 миллиметра в ЛНР при помощи перекрытия задвижки, сообщает пресс-служба ГУП "ЛУГАНСКГАЗ".

"Сотрудники предприятия в ближайшее время приступят к обследованию поврежденного участка газопровода для выяснения причины взрыва", – отметили в компании.

В компании уточнили, что на данный момент без подачи газа остались почти 13 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ЛНР произошел взрыв на газопроводе в городе Лутугино. На месте происшествия находятся сотрудники ГУП "ЛУГАНСКГАЗ" и ведут работы по ликвидации возгорания.

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