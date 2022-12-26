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Следователи завершили расследование уголовного дела по взрыву газа в Ногинске

Следователи завершили расследование уголовного дела по взрыву газа в Ногинске

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В Московской области завершили расследование уголовного дела по взрыву газа в Ногинске, в результате которого погибли 7 человек. ЧП произошло в сентябре 2021 года.

Следователи установили, что газовое оборудование в квартире не проверяли должным образом. В гильзе газопровода образовалось отверстие, через которое газ и перешел из одной квартиры в другую. Также было установлено, что генеральный директор УК не заключил договор на обслуживание вентиляционных каналов в доме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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