За разовой выплатой семьям мобилизованных в Москве обратились 16 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за единовременной выплатой семьям мобилизованных обратились 16 тысяч горожан, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний день сразу была введена разовая мера социальной помощи каждому из обратившихся членов семей размером 50 тысяч, за ней обратились 16 тысяч человек", – сказала она.

Она отметила, что центр поддержки семей мобилизованных оказался очень востребованным. По словам Раковой, многие из обратившихся ранее никогда не просили помощи у государства, предпочитая решать свои проблемы самостоятельно.

"Люди обращались к нам по более 40 тысячам различных случаев, 97% из них решены", – уточнила вице-мэр.

Ранее Ракова сообщила, что семьи участников спецоперации из Москвы будут приглашены на новогодние мероприятия и получат подарки. Каждый ребенок от трех до 13 лет получит сладкий подарок и сможет посетить елку мэра в Гостином дворе, новогоднее представление в Кремле, ледовые шоу и другие события.

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