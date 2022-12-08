Собянин рассказал о работе московских специалистов в Донбассе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские специалисты в республиках Донбасса ведут работу по восстановлению объектов социальной инфраструктуры и их подготовке к зимнему отопительному сезону, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, специалисты из Москвы проверили все коммуникации, в том числе системы водоснабжения и котельные.

"Сегодня несколько сотен наших работников находятся там, оказывая поддержку аварийным бригадам, которые работают в области энергетики", – сказал мэр Москвы в эфире телеканала ТВЦ.

Собянин пояснил, что лично посетил Донбасс, чтобы не только пообщаться с военными, гражданскими специалистами и местными жителями, но и оказать им необходимую помощь.

Ранее Собянин побывал на линии обороны в зоне проведения специальной военной операции. Мэр Москвы сообщил, что ему удалось пообщаться со строителями и солдатами.

Он также встретился с бойцами, которые были мобилизованы из столицы.

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