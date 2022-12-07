Собянин пожелал москвичам в новом году бойцовского духа и любви к своей стране

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ пожелал жителям Москвы не терять бойцовский дух и иметь уверенность в завтрашнем дне.

"Быть уверенными в завтрашнем дне, не терять духа, бойцовского духа, который всегда был присущ нашей стране", – сказал мэр.

Также Собянин пожелал москвичам не терять чувств взаимной помощи, товарищества, долга и любви к стране.

Военнослужащим, принимающим участие в спецоперации на Украине, мэр пожелал удачи, успеха и победы. Он подчеркнул, что страна будет оказывать военным помощь в достижении поставленных целей.

Также в эфире телеканала Собянин сообщил, что из-за большого количества в Москве предприятий, позволяющих дать бронь сотрудникам, призывная база в столице оказалась гораздо меньше, чем в других регионах. Этими словами мэр прокомментировал сообщения о том, что количество призывников в Москве оказалось больше, чем в других регионах.

Собянин подчеркнул, что столица продолжает оказывать поддержку мобилизованным из Москвы. По его словам, в Брянскую область, где имеется большее число мобилизованных москвичей, были направлены дополнительные средства для улучшения бытовых условий военных.



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