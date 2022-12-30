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12:39

Происшествия

В пятиэтажке на западе столицы загорелась квартира

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

В пятиэтажке на западе столицы произошел пожар в квартире после взрыва газа, сообщают "Известия".

Дом, в котором случился пожар, находится на Живописной улице. В настоящий момент горит квартира на пятом этаже.

Информации о пострадавших в инциденте нет.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме на улице 800-летия Москвы погиб ребенок. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вопрос контролируется прокуратурой.

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