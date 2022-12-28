Открытое горение мебельного склада в Подмосковье ликвидировано

Фото: 50.mchs.gov.ru

Открытое горение мебельного склада в деревне Черная Грязь городского округа Солнечногорск ликвидировано. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС сообщает РИА Новости.

"23:25 - ликвидация открытого горения", – заявили в ведомстве,

Кровля двухэтажного мебельного склада загорелась в 19:37. В 21:08 огонь локализовали на площади 450 квадратных метров.

До этого пожарные потушили пламя на складе в Новосибирске. Площадь возгорания тогда составила почти две тысячи квадратных метров.

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