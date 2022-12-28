28 декабря, 23:53Происшествия
Открытое горение мебельного склада в Подмосковье ликвидировано
Фото: 50.mchs.gov.ru
Открытое горение мебельного склада в деревне Черная Грязь городского округа Солнечногорск ликвидировано. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС сообщает РИА Новости.
"23:25 - ликвидация открытого горения", – заявили в ведомстве,
Кровля двухэтажного мебельного склада загорелась в 19:37. В 21:08 огонь локализовали на площади 450 квадратных метров.
До этого пожарные потушили пламя на складе в Новосибирске. Площадь возгорания тогда составила почти две тысячи квадратных метров.
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