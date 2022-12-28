Крыша мебельного склада горит в Подмосковье на 450 "квадратах"

Фото: 50.mchs.gov.ru

Кровля двухэтажного мебельного склада загорелась в деревне Черная Грязь городского округа Солнечногорск, сообщает РИА Новости.

Информация о пожаре поступила в 19:37. В 21:08 огонь локализовали на площади 450 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в здании учебного корпуса Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России прошла эвакуация из-за задымления на одном из этажей. На объекте произошло короткое замыкание в стояке электрического счетчика.

В безопасное место были выведены порядка 70 человек. Прибывшие на место спасатели проверили помещение.



Около 70 человек эвакуировали из здания Всероссийской академии внешней торговли из-за дыма

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