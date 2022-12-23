Причиной пожара в московском общежитии ОМОН Росгвардии стало короткое замыкание

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Возгорание в общежитии ОМОН Росгвардии на северо-западе столицы случилось из-за короткого замыкания в электрооборудовании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Пожар удалось оперативно ликвидировать. Задымление на седьмом этаже общежития произошло в результате короткого замыкания", – заявили спасатели.

О возгорании в здании ГУ Росгвардии по Москве на улице Твардовского в районе Строгино стало известно в пятницу, 23 декабря. Пожар распространился на площади порядка 5 "квадратов".

Данные о возгорании поступили в МЧС в 11:51 по московскому времени. Информации о пострадавших не было.

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