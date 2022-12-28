Эксперт объяснил, как избежать пожара в новогоднюю ночь из-за гирлянды на елке

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Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в разговоре с Москвой 24 посоветовал выбирать качественную гирлянду и правильно ее использовать, чтобы избежать пожара в новогодние праздники.

"Гирлянду не стоит покупать неизвестно где. Это электротехническое изделие, на нее должен быть паспорт, гарантийный талон и так далее", – объясняет специалист.

Кузнецов не рекомендует использовать гирлянды с лампами накаливания. Лучше всего выбирать украшение со светодиодными лампами. Они считаются более безопасными, так как не нагреваются при работе.





Константин Кузнецов эксперт по пожарной безопасности Самая большая опасность – это электрическая вилка, которая втыкается в розетку, и блок управления гирляндой – коробочка, на которой настраивается режим мигания. И в том и в другом случае идет контакт с электрическим напряжением 220 вольт. Потому что после этого блока светодиодные лампочки работают от слабых токов: от 9 или 12 вольт.

"Нужно следить за тем, чтобы гирлянда была воткнута в отдельное гнездо розетки электропроводки здания. То есть не в десятый удлинитель, а именно в отдельную розетку", – подчеркнул специалист.

Желательно, чтобы блок управления находился на негорючей или труднонагреваемой поверхности. Также важно, чтобы на него на попадала вода.

"Лучше, чтобы блок просто каким-то образом был подвешен, то есть не лежал где-то, где на него могут наступить, что-то пролить", – заключил Кузнецов.

Ранее москвичам посоветовали отключать новогодние гирлянды на ночь и при выходе из дома. Кроме того, по словам главного государственного инспектора столицы по пожарному надзору, замначальника ГУ МЧС по городу Александра Боброва, елку не следует ставить близко к стене, потолку или отопительным приборам. Кроме того, новогоднее дерево нельзя украшать материалами, которые легко могу загореться.



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