16:11Безопасность
Эксперт объяснил, как избежать пожара в новогоднюю ночь из-за гирлянды на елке
Фото: depositphotos/jeka2009
Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в разговоре с Москвой 24 посоветовал выбирать качественную гирлянду и правильно ее использовать, чтобы избежать пожара в новогодние праздники.
"Гирлянду не стоит покупать неизвестно где. Это электротехническое изделие, на нее должен быть паспорт, гарантийный талон и так далее", – объясняет специалист.
Кузнецов не рекомендует использовать гирлянды с лампами накаливания. Лучше всего выбирать украшение со светодиодными лампами. Они считаются более безопасными, так как не нагреваются при работе.
"Нужно следить за тем, чтобы гирлянда была воткнута в отдельное гнездо розетки электропроводки здания. То есть не в десятый удлинитель, а именно в отдельную розетку", – подчеркнул специалист.
Желательно, чтобы блок управления находился на негорючей или труднонагреваемой поверхности. Также важно, чтобы на него на попадала вода.
"Лучше, чтобы блок просто каким-то образом был подвешен, то есть не лежал где-то, где на него могут наступить, что-то пролить", – заключил Кузнецов.
Ранее москвичам посоветовали отключать новогодние гирлянды на ночь и при выходе из дома. Кроме того, по словам главного государственного инспектора столицы по пожарному надзору, замначальника ГУ МЧС по городу Александра Боброва, елку не следует ставить близко к стене, потолку или отопительным приборам. Кроме того, новогоднее дерево нельзя украшать материалами, которые легко могу загореться.
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