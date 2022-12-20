Эксперты рассказали, где купить новогоднюю ель и как сохранить ее надолго

20 декабря в Москве открылись елочные базары. Ожидается, что в этом году во всех округах будет работать более 200 таких торговых точек. Причем цены на деревья в этом году почти не отличаются от прошлогодних. Рассказываем, на что обращать внимание при выборе главного символа праздника и как сохранить его надолго.

Купить или срубить?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

По традиции в преддверии Нового года во всех округах Москвы открылись елочные базары. Всего в этом году их будет 240 (в прошлом было 237. – Прим. ред.). Здесь до 31 декабря включительно москвичи смогут купить елки из Башкирии, Пермского края, а также импортные пихты, сосну и лапник.





Алексей Немерюк руководитель департамента торговли и услуг Москвы Ценовая политика предпринимателями определяется самостоятельно. Но для информации: цена елки примерно начинается от тысячи рублей за погонный метр.

Например, отечественная ель в среднем обойдется в 1–1,3 тысячи рублей за погонный метр, сосна – 1,2–1,6 тысячи, пихта – от 5,5 тысячи рублей. Здесь же можно купить елочные игрушки и другие украшения, например гирлянды, а также подставки для дерева.

Для того чтобы покупатели могли отличить законные точки продаж от остальных, с 2015 года все елочные базары оформлены в едином стиле: они состоят из двух модулей с металлическим каркасом, а на внешней стороне выполнена облицовка деревянными рейками. У территории торговой точки обязательно должно быть ограждение, освещение и яркое оформление.

За несанкционированную торговлю предусмотрены штрафы в размере 2,5–5 тысяч рублей, должностным лицам – 5–10 тысяч рублей, а юридическим лицам – 50–100 тысяч рублей.

Помимо базаров, с 17 по 31 декабря в лесных питомниках Подмосковья тоже можно легально добыть елку. Дерево до 1 метра обойдется примерно в 400 рублей, до 1,5 метра – 550 рублей, а двухметровое – в 1 200. Такая акция проводится уже четвертый год подряд. По словам организаторов, это помогает предотвратить незаконные рубки в лесах.

При этом ранее кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко предупредил, что вместе с необработанной живой елкой человек может принести в квартиру пауков, тлю и яйца соснового пилильщика. По его словам, в магазинах и на елочных базарах деревья, как правило, покрывают специальным раствором, который защищает елки от вредителей. Поэтому если человек не хочет получить живых "сюрпризов" на праздник, то лучше выбрать именно этот вариант.

По законам ели

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Начинать выбор нужно с осмотра веток и ствола: ветви должны быть гибкими, а ствол – ровным и толстым, рассказали в Роспотребнадзоре. "Дерево с тонким стволом не простоит долго", – добавили в ведомстве.

При этом иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Выбирая, следует растереть хвоинки в руках: если ель хорошая, то будет ощущаться характерный запах, если же его нет и иголки пожелтевшие и сухие, то дерево срублено давно и, скорее всего, быстро осыпется.

В Роспотребнадзоре также советуют ударить стволом дерева о землю или слегка потрясти елку (проверить, осыпается ли. – Прим. ред.).

Для сохранения свежести лучше всего принести ель в квартиру не раньше чем за неделю до Нового года, поскольку отопление может навредить дереву. Если же елку купили раньше, то следует вынести ее на холод.





Николай Шматков главный редактор журнала "Устойчивое лесопользование" Ее надо держать на балконе, причем на таком, который не отапливается. Если у вас есть дачный участок, то стоит хранить ее там, можно немного закопать в снег.

Если же елка стоит дома в воде, то в жидкость можно добавить несколько таблеток аспирина: это поможет бороться с бактериями.