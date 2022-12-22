Жителей столицы попросили не использовать пиротехнику на природе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы попросил жителей столицы не запускать фейерверки на природе в новогоднюю ночь.

"На особо охраняемых природных территориях запрещено использование фейерверков и пиротехнических средств, поскольку они могут нанести существенный вред природе. Громкие звуки и яркие вспышки, особенно в темное время суток, являются причиной беспокойства и стресса для диких животных", – объяснили в ведомстве.

Кроме того, москвичей предупредили, что запуск пиротехники может привести к гибели пернатых и других представителей местной фауны. Животных могут напугать и обычные хлопушки, добавили в департаменте.

Отмечается, что во время праздничных гуляний в городе будет проводиться патрулирование природных территорий.

Ранее специалисты столичного комплекса городского хозяйства попросили горожан не приносить и не запускать фейерверки в парках в новогодние праздники.

В свою очередь, юрист Елена Кудренко рассказала, за что можно получить штраф в новогоднюю ночь. По ее словам, российское законодательство предусматривает штрафы за курение в размере от 500 до трех тысяч рублей и распитие спиртных напитков – 1 500 рублей.

Запуск фейерверков в неустановленных для этого местах грозит штрафом от 500 рублей до пяти лет лишения свободы.

Москвичам рассказали, где можно запускать фейерверки в столице в новогоднюю ночь

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